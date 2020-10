Gravina: “Nel mondo del calcio c’è grande senso di responsabilità in questo momento”

Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, ha parlato ai microfoni di SportLab:

“Ho cercato con tutto me stesso di far portare a termine lo scorso campionato, c’era troppa agitazione in giro e servivano calma e grande senso di responsabilità. Rispetto ai mesi scorsi ci aspetta un momento più duro, non è facile guardare a lungo termine, c’è solo tanta speranza di terminare altrettanto la stagione calcistica in corso nonostante sia appena cominciata e la situazione in Italia non è delle migliori. Chiedo solo grande senso di responsabilità e riusciremo ad andare avanti tranquilli”.