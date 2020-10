Maifredi: “Napoli e Inter le vere anti-Juve. Ecco cosa penso di Gattuso…”

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, è intervenuto a Radio Punto Nuovo e si è soffermato, anche, sulla corsa scudetto.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Il Napoli, come l’Inter ha la capacità di vincere il campionato. Al Milan per il momento è andato tutto bene, ma non credo sia una squadra che possa vincere il campionato. Credo che i favori del pronostico siano dell’Inter: ha già buttato via il campionato lo scorso anno con una Juve così sottotono. Gattuso, a differenza di quanto accaduto con Ancelotti, non fa fare il tornante ad Insigne. Rino sta dimostrando, dopo i pregiudizi iniziali, di essere un grande allenatore”.