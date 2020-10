Empoli, il presidente a Gattuso: “Zielinski nasce trequartista, nel centrocampo a due..”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli foriera di talenti poi passati in azzurro, parla a Radio Kiss Kiss Napoli proprio del suo ex centrocampista Piotr Zielinski:

“Il polacco ha una tecnica devastante. Nacque come trequartista ma le sue doti atletiche lo portarono a fare la mezz’ala già ad Empoli. A Napoli, in quella posizione, ha fatto vedere le sue migliori doti. Nel centrocampo a due di Gattuso, tuttavia, sono sicuro che sarebbe tecnicamente un pò limitato in mediana. Lo vedrei più dietro le punte”.