Bologna, infortunio per Santander: martedì si opera e salta il Napoli

Brutte notizie per il Bologna, in particolar modo per Federico Santander.

Nella giornata di martedì sarà operato e i tempi di recupero saranno di circa 4 mesi.

Il calciatore salterà la sfida contro il Napoli in programma il prossimo 8 novembre.

Ecco il comunicato dei rossoblù:

“Nella giornata di martedì Federico Santander sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro, dall’equipe del prof. Marcacci alla clinica Toniolo. I tempi di recupero sono di circa 4 mesi”.