Marino: “Gattuso? Giusto il rinnovo del contratto! Il Napoli può essere da scudetto”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live:

“Il Napoli fa bene a rinnovare il contratto a Rino Gattuso, sta facendo benissimo e quindi è giusto procedere in questa direzione.



La trattativa Maradona? Di fatto ho dato io l’input a Juliano della possibilità di prendere Diego. Avevo organizzato un’amichevole con il Barcellona quando ero ad Avellino. L’intermediario mi comunicò che il Barcellona non poteva schierare Maradona e quindi il match sarebbe saltato. Mi disse che poteva essere venduto e mi chiese una mano nel cercare un club disponibile. Chiamai subito Juliano che poi cominciò la trattativa. Fu decisivo anche Dino Celentano: prese in consegna Diego al suo arrivo e lo nascose in alcune strutture alberghiere di sua proprietà nei primissimi momenti di Maradona a Napoli.



I problemi del calcio con il Covid? Le società devono onorare gli impegni con i calciatori, altrimenti ci saranno danni di bilancio che possono portare al fallimento dell’impresa. Il Napoli può essere da scudetto e sarebbe un peccato non approfittare di un contesto tecnico in cui la Juve non è più irresistibile. La quota scudetto non sarà elevatissima e il Napoli può sedersi al tavolo delle aspiranti”.