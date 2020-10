La Gazzetta lancia il Napoli: “Può davvero essere l’anno giusto per il sogno…”

Il processo di crescita del Napoli è un cammino parallelo, che coinvolge Rino Gattuso e i suoi giocatori. Un progetto che non è fatto di sole individualità, ma di un gruppo che opera in perfetta sintonia, sostenuto dall’ impegno del club e dei suoi dirigenti.

Resta predominante, in ogni modo, la figura dell’ allenatore che, attraverso una dedizione quasi maniacale, è riuscito a infondere tra i suoi giocatori quella fiducia che fa sentire tutti partecipi, ma non solo a chiacchiere, al suo lavoro. La sensazione è che quest’ anno potrebbe essere quello giusto per un sogno che Napoli rincorre, ormai da trent’ anni.

Fonte: Gazzetta dello Sport