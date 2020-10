Il llavoro maniacale quotidiano di Gennaro Gattuso sta dando i suoi frutti. Infatti, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ogni calciatore si sente partecipe del progetto. Meriti del mister azzurro che, dando fiducia ad ogni membro del gruppo, sta dimostrando tutte le sue qualità come allenatore e come uomo.