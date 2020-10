Formazioni ufficiali Juventus-Barcellona: le scelte di Pirlo e Koeman

La Juventus si prepara a scendere in campo in Champions League per la super sfida contro il Barcellona all’Allianz Stadium. Senza Cristiano Ronaldo, fermato dal Coronavirus, Pirlo rilancia Dybala dal primo minuto. Torna a Torino ma da ex Miralem Pjanic. Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, de Jong; Dembelè, Griezmann, Pedri; Messi.