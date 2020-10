Durante la conferenza stampa insieme a Gennaro Gattuso, Fabian Ruiz ha risposto ad alcune domande di tattica sul suo ruolo in campo. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi trovo molto bene con Bakayoko, ho più libertà nel gioco perchè lui è più difensivo. Potrei giocare anche al posto di Mertens come trequartista, ma per quello decide il mister. Se vuole, posso anche adattarmi in quella posizione”.