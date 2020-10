Eusebio Sacristan, ex allenatore della Real Sociedad, ai microfoni di Radio Marte ha avvertito il Napoli alla vigilia del match contro gli spagnoli in Europa League. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La Real Sociedad è parecchio legata alle sue radici, in quanto molti giocatori provengono dalla cantera. E’ una squadra completa, brava sia in fase offensiva che difensiva, ma risentirà molto dell’assenza del pubblico. Il loro riferimento è Mikel Oyarzabal, io l’ho allenato per tre anni. E’ molto veloce, abile negli inserimenti e dotato di un grande senso del gol. Ma ci sono anche altri calciatori di qualità come David Silva, Merino, Isak, Josè e Portu. Il Napoli sa come affrontare questo tipo di sfide, sarà una partita equilibrata”.