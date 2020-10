Non ce la fa la Juventus di Andrea Pirlo che subisce un gol per tempo ed esce sconfitta dall’Allianz Stadium per 0-2 contro il Barcellona nella seconda sfida di Champions League. Dopo il vantaggio di Dembelè e i tre gol annullati a Morata per fuorigioco, nella ripresa è arrivato anche il raddoppio di Messi. I bianconeri hanno concluso, peraltro, in 10 uomini per l’espulsione di Demiral.