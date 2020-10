Fabio Capello, ex allenatore, ha escluso Cristiano Ronaldo dai 3 calciatori più forti di sempre: “Maradona, Messi e Pelè sono quelli che hanno fatto di più per me. Ho avuto la fortuna di giocare contro Pelè, e non ho potuto non rimanere colpito dal suo dribbling spettacolare e dalla sua potenza di tiro, oltre alla sua grande lucidità. Maradona è stato unico, indimenticabile la punizione in area contro la Juventus. In Italia abbiamo qualcuno che gli assomiglia vagamente: Dybala“