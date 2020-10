Tosto: “Zielinski? Può fare di tutto! Europa League? Non sono ammessi altri errori”

Durante la trasmissione “Marte Sport Live” presso Radio Marte, è intervenuto Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli:

“Petagna e Osimhen? I centravanti del Napoli sono due acquisti indovinati, hanno cambiato la partita sia a Parma che a Benevento entrando nel secondo tempo. Zielinski dietro la punta nel 4-2-3-1? Certo, ha un’ottima tecnica, sa giocare tra le linee e trova sempre il colpo da fuoriclasse. Ha una facilità di girarsi come pochi altri, ha qualità e tiro, così come il passaggio filtrante e il gol. Può giocare ovunque”.

Si è poi dilungato sul cammino in Europa dei partenopei: “Europa League? Secondo me il Napoli può vincerla, ha una panchina di livello e non è più strutturato per avere a disposizione solamente 13-14 giocatori. Può reggere due partite a settimana. Ha sbagliato contro l’AZ ma può capitare, ovviamente non sono più concessi errori. È la partita che in questo momento dimostrerà il valore del Napoli. Deve andare e conquistare i 3 punti”.