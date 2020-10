Tensione prima di Atalanta – Ajax: atti vandalici contro il pullman degli olandesi prima del match

Momenti di tensione a Bergamo nel prepartita della partita Atalanta–Ajax di Champions League. Mentre il pullman della squadra olandese si stava recando al Gewiss Stadium per disputare l’incontro, come riporta Bergamo News, l’automezzo è stato colpito da un sasso e da altri oggetti scagliati da un gruppo di facinorosi presenti sul percorso. Un vetro posteriore del pullman è stato danneggiato. Nessuna conseguenza, invece, per i presenti sull’automezzo, vale a dire i giocatori olandesi e i membri dello staff, tra i quali non sono stati registrati feriti e la squadra ha potuto raggiungere regolarmente l’impianto bergamasco per la partita.