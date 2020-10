Rijeka-Napoli, in programma giovedì 5 novembre alle ore 18:55, sarà giocata a porte chiuse. E’ arrivato da poco l’annuncio del club croato, in quanto dal 27 ottobre per due settimane ci sarà l’obbligo anche in Croazia di giocare a porte chiuse e quindi il provvedimento riguarderà anche la gara contro il Napoli.