Repubblica su Zielinski ed Elmas: “Gattuso pronto a trovargli un nuovo ruolo”

Zielinski ed Elmas, l’incubo è ormai finito. I due azzurri infatti, secondo quanto riportato da Repubblica, potranno finalmente tornare in rosa dopo la prova di idoneità in programma oggi.

Ventiquattro giorni senza allenamenti in gruppo (venticinque per Elmas) fanno rima con una forma fisica non certo al top. Teoricamente sono a già disposizione per la sfida di giovedì contro la Real Sociedad, ma Rino Gattuso potrebbe decidere di farli allenare a Castel Volturno seguendo una tabella personalizzata in modo da fargli fare capolino domenica nel match al San Paolo contro il Sassuolo.

Zielinski si alternerà con Fabiàn accanto a Bakayoko nel centrocampo a due, ma potrà anche sostituire Mertens nel 4- 2- 3- 1 varato da Gattuso dopo l’ arrivo del giocatore francese. Pure Elmas troverà posto nel reparto offensivo: è stato schierato come alternativa di Lorenzo Insigne a sinistra oppure agirà dietro la punta centrale.