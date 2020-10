Secondo quanto riportato da Repubblica, Gattuso ha in mente ben cinque cambi di formazione per il match di Europa League contro la Real Sociedad.

A porta tornerà Opsina al posto di Meret, mentre in difesa Hysaj potrebbe far rifiatare Di Lorenzo. A centrocampo Demme tornerà titolare dopo la prima di campionato col Parma, mentre in attacco Politano dovrebbe sostituire Lozano e Petagna potrebbe prendere il posto di Mertens.