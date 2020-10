Tra qualche tempo Victor Osimhen potrebbe arrivare a segnare più di 20 gol a stagione, proprio come Edinson Cavani e Gonzalo Higuain. La squadra, però, a differenza degli altri anni non ruota intorno ad un solo calciatore, infatti in avanti il Napoli dispone di tante soluzioni a livello offensivo. Dopo solo quattro partite Gennaro Gattuso ha fatto capire a tutti cosa può fare il Napoli con il suo foltissimo attacco. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.