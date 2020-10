UFFICIALE – Pirlo tira un sospiro di sollievo: niente lesione per Bonucci

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus uscito anzitempo nella sfida di ieri contro il Verona per infortunio, oggi si è sottoposto ad esami strumentali per capirne l’entità.

Questo il comunicato dei bianconeri: “Aggiornamento su Leonardo Bonucci: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

Il calciatore sarà sicuramente fuori nella sfida di mercoledì contro il Barcellona in Champions League ma proverà a recuperare per Spezia-Juventus in programma domenica alle 15.