Simone Tiribocchi, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Radio Goal” di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole:

“Il Napoli parte in sordina sullo scudetto, ma non può nascondersi dietro un dito come accadeva con Sarri, bisogna creare una mentalità forte, deve puntarci, ci sono tanti giocatori forti in rosa”