Sky – Piccinini: “Clamoroso rigore non concesso al Napoli, ecco cosa penso di Osimhen”

Ai microfoni di Sky Sport, nel salottino sportivo di Sky Calcio Club, è intervenuto Sandro Piccinini, anche sulla prestazione del Napoli contro il Benevento. Qui per saperne di più:

“Al Napoli è stato negato un rigore netto su Lozano, un giorno sicuramente dovremmo approfondire sul VAR. Ciò non toglie che io Napoli ha dovuto fare una gara di sacrificio. Gattuso richiamava spesso Osimhen e gli chiedeva di stare molto su Schiattarella, perchè questo ragazzo sì deve essere la punta, ma deve anche lavorare per la squadra. E’ stata una gara sofferta in linea di massima, ma il Napoli lo ha fatto da grande squadra, nonostante una buona gare in totum del Benevneto.”