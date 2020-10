Il Napoli sbanca il Vigorito con un 1-2 in rimonta dopo il vantaggio iniziale di Roberto Insigne.

Come riportato da Repubblica, Paolo Condò ha parlato della gara affermando che: “L’aggiunta di due fattori come Politano e Petagna è stata decisiva. Napoli bravo a non farsi sorprendere dall’imprevedibilità del Benevento, ottimi i cambi di Gattuso in queste prime giornate di campionato“