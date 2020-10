Napoli, anche i tassisti in rivolta: la situazione

Sono giorni delicati quelli che stanno interessando Napoli e l’Italia in generale. Il nuovo DPCM e le varie restrizioni regionali hanno suscitato non poche polemiche da parte di lavoratori e non solo.

Oggi è toccato ai tassisti che in orario serale si sono ritrovati a Piazza Del Gesù ed hanno protestato mediante un via vai continuo dei loro mezzi suonando il clacson a ripetizione. Altra carne gettata sul fuoco in una situazione che pian piano diventa sempre più difficile da gestire e per la quale trovare una soluzione sarà tutto tranne che facile.