Manfredini: “Scudetto all’Atalanta? È un sogno, serve che squadre come il Napoli sbaglino annata”

Thomas Manfredini, ex difensore di Atalanta e Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva, in cui ha parlato del sogno scudetto dell’Atalanta, citando anche di Napoli. Ecco le sue parole:

“Gasperini forse ha cambiato qualche giocatore di troppo, e questo ha fatto sì che non sia stata la solita Atalanta. Anche gli altri anni all’inizio la Dea sbagliava qualche partita, ma poi si sono sempre ripresi alla grande. Il metodo di lavoro e di gioco del mister non è semplice da imparare per i nuovi giocatori. Hanno bisogno di tempo: anche quelli importanti hanno avuto il loro tempo per ambientarsi e poi sono diventati giocatori fondamentali. Ogni anno l’Atalanta ha fatto qualcosa in più: l’obiettivo più importante è un sogno, ma con delle basi visto il gioco della squadra. Per vincere lo scudetto però serve non solo un po’ di fortuna ma anche che squadre come Juventus, Inter e Napoli sbaglino annata, perché altrimenti ci sono dei valori mentali per cui chi è abituato a vincere ha sempre più possibilità. L’Atalanta comunque può sognare perché ha un calcio spettacolare che fa divertire”.

“Mihajlovic imposta sempre la squadra per giocarsela a viso aperto ma in questo momento gli episodi non sono a favore: devono migliorare sul fatto che prendono spesso gol, chi lotta per una salvezza tranquilla deve registrare qualcosa in difesa ma le cose miglioreranno perché vedo un Bologna che gioca bene”.