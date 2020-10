Il primo tempo degli azzurri sembrava una fotocopia della gara di giovedì sera contro l’AZ Alkmaar: passaggi bloccati, difesa del Benevento attenta e pochi spazi per imbucare gli azzurri a rete. Partita iniziata con un ritmo lento e compassato, centrocampo poco fluido e poche palle per gli attaccanti: un undici iniziale abbastanza spento, troppo poco per inserire la retroguardia sannita.

Il goal di Roberto Insigne sblocca il match e gli azzurri capiscono che non possono più dormire. Svariate le occasioni prima di trovare il goal del pareggio con il primo goal di sinistro in Serie A per Lorenzo Insigne: la sfida tra fratelli va avanti con un botta e risposta, a Roberto risponde repentinamente Lorenzo.

Il finale regala tante emozioni e i cambi di Rino Gattuso consentono al Napoli di continuare a vincere in campionato: quarta vittoria di fila e rimonta completata.

Nonostante le assenze di Zielisnki ed Elmas, i cambi riescono a rivolgere l’inerzia del match a favore del Napoli: Petagna segna il primo goal in azzurro su assist di Matteo Politano, dal quale è partito anche il goal dell’11. Due assist per l’esterno azzurro e un goal da vero bomber per l’ex Spal. Difficile prevedere un finale migliore, insomma.