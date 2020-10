Durante il suo editoriale per La Repubblica, Antonio Corbo ha parlato del Napoli e soprattutto sulla situazione contrattuale di Gennaro Gattuso.

“De Laurentiis pare voglia mettere il collare di ferro al suo mastino che però continua a rifiutare clausole nel contratto perché vuole sentirsi libero di andare via quando vuole. Dispiace per il presidente e per Chiavelli che giorno e notte studia i contratti. Per ora, meglio non distrarre Gattuso che ha un Napoli da sistemare un po’ meglio”.