L’ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi ha parlato a Radio Punto Nuovo della prestazione di Doveri durante Benevento-Napoli.

“Doveri ha fornito un’ottima prestazione, non era facile nel derby campano. Un errore c’è stato su Lozano, lì Valeri avrebbe dovuto richiamarlo perché c’erano tutti i presupposti per una chiamata VAR. Era un chiaro errore di Doveri, per capire perchè non hanno fermato il gioco bisogna chiederlo a loro”.