Alvino: “Tifosi del piffero! De Laurentiis è cambiato, vi spiego come”

Durante la trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì in onda su Canale 8, il giornalista Carlo Alvino è intervenuto rilasciando le seguenti dichiarazioni, soffermandosi sul capitano del Napoli e sul ruolo del presidente:

“Insigne? A Napoli abbiamo dei tifosi del piffero! Alcuni avevano già escluso Lorenzo dopo la ottima partita con l’Atalanta perché non ha giocato da titolare e sentenziato che senza di lui giochiamo meglio. Una cosa che è stata poco valutata è che il calcio è cambiato con le 5 sostituzioni. L’abilità di Gattuso è stata quella di costruire e utilizzare una squadra non scontenti nessuno! De Laurentiis non è più quello di prima, ha leggermente modificato registro. Ha accontentato Gattuso sul fronte mercato prendendo i calciatori che voleva: Bakayoko, Osimhen, Politano”.