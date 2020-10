Sky Petagna: “Questo è un Napoli forte, sapevo una cosa appena arrivato. Ecco il mio obiettivo”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Andrea Petagna. Fra gli argomenti il primo gol in azzurro che ha portato in vantaggio e ha regalato i 3 punti al Napoli. Qui le sue parole:

“Siamo un bel gruppo, una squadra di grandissimi giocatori. Finalmente oggi ho fatto il primo gol e abbiamo portato i tre punti a casa, fondamentali, che ci danno forza per la partita di giovedì contro la Real Sociedad. Negli ultimi anni avevo fatto circa 30 gol in Serie A, ho sempre giocato con continuità e Giuntoli ha sempre creduto in me. Sapevo che sarei rimasto qui. Questo è un Napoli veramente forte. Negli allenamenti c’è un ritmo molto alto, le partitelle in allenamento sono tutte tiratissime, c’è agonismo. Più competizione c’è, più si migliora e più i risultati arriveranno. Le scelte le fa il mister e noi dobbiamo stare pronti e dare il massimo. Quando ci sarà l’occasioni dobbiamo farci trovare pronti, io in primis.”