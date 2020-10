La serie A continua e dopo la vittoria azzurra a Benevento e il pareggio spettacolare tra Parma e Spezia sta andando in scena la partita tra Fiorentina e Udinese. Il primo tempo a Firenze si è concluso per 2-1 con i viola che sono andati in vantaggio con Castrovilli e hanno raddoppiato con Milinkovic. Dopo i due gol però la Fiorentina ha abbassato la guardia e l’Udinese ha segnato con Okaka. Un turno che per adesso si sta rivelando spettacolare