Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani.

Apriamo con Tuttosport, in primo piano il ritorno da titolare di Paulo Dybala. Questa sera la Joya tornerà dal primo minuto dopo 91 giorni, e farà coppia con Alvaro Morata – che a detta di Pirlo – i due possono coesistere benissimo assieme. Nel taglio alto focus sulle vittorie di Samp e Inter rispettivamente contro Atalanta e Genoa. Ranieri soffia altri 3 punti a Gasperini, che si assume tutte le responsabilità e le ammette nel post gara. Conte invece si gode Lukaku, vero simbolo di questa inter, e D’Ambrosio. Nel taglio basso spazio al nuovo Dpcm che verrà emanato nelle prossime ore e la Ferrari con Leclerc, che riporta il cavallino in seconda fila.

Continuiamo con il Corriere dello Sport, in primo piano la vittoria dell’Inter per 2-0, a Marassi contro il Genoa, con le reti di Romelo Lukaku – bomber assoluto di questa Inter – e Danilo D’Ambrosio. Nel taglio basso attenzione speciale alla coppia Dybala-Morata, che questa sera comanderà l’attacco della Juventus contro il Verona. Nel taglio alto ritorna il duo Immobile-Luis Alberto, entrambi in gol nella vittoria per 2-1 contro il Bologna. Nell’articolo di fondo, spazio al derby campano in programma alle 15:00, con la sfida nella sfida fra Gattuso e Inzaghi, gli amici-rivali; e il Monday Night con Milan-Roma e la sfida fra i due numeri 9: Ibrahimovic contro Dzeko.

Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, in prima pagina ovviamente Romelu Lukaku, che trascina l’Inter da ben 3 partite, e si prende la scena anche a Marassi segnando il gol che apre il match. Nel taglio alto spazio al Giro d’Italia, con un risultato del tutto inaspettato. Infatti a vincere la tappa finale, per 86 centesimi di secondo, è stato Hindley, sorpassando il favorito Hart. Nel taglio basso focus europeo sulla vittoria con goleada dell’Ajax per 13-0 a Venlo, e la vittoria nel Clasico del Real Madrid contro il Barca.