Nuovo Dpcm, Conte: “Lockdown da evitare, non abbiamo introdotto il coprifuoco”

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ha parlato in conferenza stampa, alle 13:30, da Palazzo Chigi, per illustrare le misure del nuovo Dpcm. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

“L’andamento della curva segna in tutta Italia indici preoccupanti. Vogliamo tenerla sotto controllo gestendo la pandemia scongiurando un secondo lockdown che il Paese non può più permettersi. Dobbiamo preservare la salute e l’economia. Optiamo per introdurre misure più restrittive che entreranno in vigore da mezzanotte”.

Su bar, ristoranti e pasticcerie: “Bar, ristoranti e pasticcerie chiuderanno alle 18 tutti i giorni compresi i festivi. Gli ultimi dati non ci possono lasciare indifferenti. L’analisi segnala una rapida crescita con la conseguenza che lo stress sul sistema sanitario nazionale ha raggiunto livelli preoccupanti. Dobbiamo fare il possibile per proteggere salute ed economia. Di qui la necessità di misure più restrittive, che entreranno in vigore questa sera fino al 24 novembre”.

Su teatri, sale concerto e cinema: “La chiusura di teatri, sale concerto e cinema è stata una decisione particolarmente difficile. L’obiettivo è chiaro, vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica perché solo così riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti, ma questo significa offrire risposta efficiente e cure adeguate a tutti i cittadini e scongiurare lockdown generalizzato, il paese non può piu permetterselo. Dobbiamo salvaguardare l’economia e il diritto alla salute”.

Sul coprifuoco: “Non abbiamo introdotto il coprifuoco, non è una parola che amiamo ma raccomandiamo di muoversi solo per motivi di lavoro, salute, studio e necessità e di non ricevere a casa persone che non siano del nucleo familiare. I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario dell’Agenzia delle Entrate”.

Sullo smart working: “Incrementiamo l’utilizzo dello smart working nel settore pubblico e invitiamo all’incremento allo smart working anche alle aziende private”.