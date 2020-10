Nuovo DPCM – Conte consente attività all’aperto, ma l’ultima parola spetta alle regioni

Giuseppe Conte, chiarisce il nuovo DPCM in merito alle attività sportive. Sarà constentito svolgerle all’aperto, con la regolare distanza di sicurezza, ma l’ultima parola, spetta alle regioni.

Di seguito, le indicazioni :

“è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”.