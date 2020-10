Foto e Video – Nuova protesta a Napoli: i commercianti chiedono libertà per le proprie attività

Dalle 22, come preannunciato già da diverse pagine di informazioni dei social, è scattata una protesta in quel del Vomero; contro il nuovo Dpcm. Una protesta piuttosto pacifica, con centinaia di ristoratori, imprenditori e commercianti che sono scesi ancora una volta in piazza per farsi sentire e far valere ancora una volta le proprie ragioni.

Infatti si chiede libertà, libertà per le proprie attività e chiarezza sulle chiusure anticipate, che potrebbero quindi danneggiare e non poco le attività sopracitate.