Zaccheroni alla Gazzetta: “Questa è un’annata particolare”

Alberto Zaccheroni, allenatore, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del Napoli di Gattuso che aveva allenato nei primi anni del 2000, di seguito l’intervista: “

Zaccheroni lei al Milan allenò nel 2000 un Gattuso giovanissimo. Ora come lo ritrova?

“L’ho seguito molto in questi anni. E ho visto una grande evoluzione come allenatore. Mi piace seguire il suo Napoli perché ha sempre qualche elemento di novità, frutto di un lavoro certosino. Evidentemente ha anche un ottimo staff. E il merito è suo nell’averlo selezionato”.



Cosa è successo con l’Az Alkmaar?

“Capitano partite così. Magari i giocatori si esaltano nelle sfide più importanti. E comunque in partita come queste contano gli

attaccanti. Al di là di tutto serve uno che la butti dentro, oltre ogni tattica e strategia. Poi mi aspetto di più da Koulibaly, uno che

per me due anni fa era il più forte al mondo. Comunque se gli attaccanti di Gattuso vanno in doppia cifra…”.



Secondo lei cosa potrà succedere?

“Questa è un’annata particolare. In cui squadre come il Napoli possono vincere lo scudetto. Quella azzurra è rosa completa: ha

giocatori con caratteristiche diverse che ben si integrano in ogni reparto. È già partito bene in campionato e può davvero puntare al

massimo. Gli equilibri nelle due fasi mi sembrano già buoni. Ma le partite più complicate le vinci con un gol di scarto. Per questo dico che è importante che tutti quegli attaccanti che schiera vadano in doppia cifra. Allora il lavoro di preparazione troverà il suo

sbocco naturale e al Napoli nulla si potrà precludere. E anche in Europa sono convinto che rimedieranno”.