Vittoria Coppa Italia, creato francobollo celebrativo dedicato alla SSC Napoli

Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà un francobollo celebrativo dedicato alla SSC Napoli per il trionfo in Coppa Italia 2019/2020. A riportarlo è la stessa società azzurra, che sul sito ufficiale annuncia “Un francobollo da collezione celebra la SSC Napoli per la vittoria della Coppa Italia“.

Un’emissione esclusiva e irripetibile. Il francobollo celebra la sesta vittoria della coppa nazionale da parte del club azzurro. Un riconoscimento unico e da collezione, che immortala un grande risultato sportivo giunto alla fine di una stagione eccezionale, che difficilmente potrà essere dimenticata.

Un piccolo tassello in grado di fissare nel tempo il successo sportivo della SSC Napoli, di raccontare un pezzo di storia del club, di viaggiare ed unire i tifosi azzurri in Italia e nel Mondo.

Sarà possibile acquistare il francobollo, e i prodotti a corredo di questa straordinaria emissione (cartolina obliterata, tessera filatelica, folder, bollettino illustrativo), presso gli Uffici Postali, gli sportelli filatelici di Poste Italiane e lo Spazio Filatelia di Napoli.

Di seguito le caratteristiche tecniche del francobollo:

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “LO SPORT” dedicato alla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. squadra vincitrice della Coppa Italia 2020. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Data di emissione: 27 ottobre 2020.

Valore: tariffa B.

Tiratura: cinquecentomila esemplari.

Vignetta: riproduce, a sinistra, il logo della Società Sportiva Calcio Napoli che si staglia sulla coccarda tricolore, emblema della vittoria della Coppa Italia conquistata nel 2020; segue la silhouette di un giocatore con la divisa della squadra del Napoli nell’atto di calciare un pallone. A destra svetta la Coppa Italia. Completano il francobollo la leggenda “SSC NAPOLI VINCITRICE COPPA ITALIA 2019/20”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.