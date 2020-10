Pirlo annuncia: “Ronaldo sicuramente indisponibile, ma recuperiamo un’altra pedina…”

Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato di Cristiano Ronaldo e altri indisponibili nel corso della conferenza stampa pre-partita che vedrà i bianconeri impegnati in casa col Verona.

“Ronaldo no, McKennie sì” sono le indiscrezioni dell’ex calciatore, con Pirlo che ha confermato come il fuoriclasse portoghese non sarà ancora a disposizione: “McKennie oggi farà la visita e speriamo che domani possa essere a disposizione per venire in panchina, mentre Cristiano Ronaldo, anche in caso di negatività, dovrebbe fare la visita di idoneità quindi è sicuramente out dalla gara contro l’Hellas”.