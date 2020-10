Il Mattino – Ritiro Napoli a Dimaro fino al 2022, ma non si esclude un ritorno a Castel Di Sangro

L’edizione odierna de Il Mattino riporta in esclusiva alcune notizie sui prossimi ritiri estivi della SSC Napoli. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Il Trentino marketing e il Napoli hanno in queste ore confermato l’intesa per il ritiro la prossima estate a Dimaro Folgarida. Dunque, anche nel 2021, ovviamente COVID-19 permettendo, la preparazione pre-campionato si terrà in Val di Sole. Una trattativa condotta dal responsabile dell’Apt Fabio Rizzi, del rieletto sindaco Andrea Lazzaroni e dal patron azzurro: non è escluso che il contratto di partnership possa estendersi anche al 2022. L’accordo commerciale non esclude la possibilità per il Napoli di tornare a Castel di Sangro, dopo la straordinaria ospitalità ricevuta ad agosto dall’amministrazione locale guidata dal sindaco Angelo Caruso”.