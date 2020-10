Il Mattino – Guerriglia a Napoli: primi due fermi, persone già note alle forze dell’ordine

In mattinata ci sono stati i primi due fermi per lo scompiglio causato ieri sera da un gruppo organizzato di facinorosi nei pressi di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Secondo quanto rivela Il Mattino, le due persone arrestate dalla Polizia sono due 32enni residenti al Vasto-Arenaccia già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali per spaccio di droga.

Il quotidiano scrive che i due sono parte di un gruppo organizzato al quale la Polizia da la caccia, nascosto in una traversa di via Santa Lucia per tendere un agguato alle Forze dell’Ordine con bottiglie di vetro rotte, spranghe e petardi. Stamattina il processo per direttissima, ai due sono messe le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia.