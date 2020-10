GdS – Le prossime tre gare diranno molto sulla stagione Napoli

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la partita del Napoli contro l’Az Alkmaar ponendosi qualche domande sulla squadra che pochi giorni prima aveva battuto l’Atalanta dominando. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Com’è possibile che una squadra capace di mettere sotto in maniera eclatante l’Atalanta sabato scorso, cinque giorni dopo non sia riconoscibile con gli stessi uomini, di fatto, contro un avversario discreto ma non altrettanto forte come l’Az Alkmaar? Una domanda che alimenta dubbi sulla tenuta di un gruppo, sotto il profilo mentale e non solo. Domani a Benevento si potrà avere qualche risposta, ma bisognerà attendere le successive trasferte in Spagna e Croazia per testare tenuta e competitività del gruppo”.