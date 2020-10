La Gazzetta dello Sport ha pubblicato nella sua edizione odierna alcuni commenti sulla partita di giovedì finita per 1-0 per gli olandesi: “I motivi sono soprattutto due: psicologico e tecnico-tattico. C’è stata una sottovalutazione dell’avversario. E poi il tecnico Slot non si è posto il problema di rinnegare 50 anni di calcio olandese sposando la versione più rétro del catenaccio italico.

Mostrando che non sempre schierare quattro attaccanti assicura messi di gol. Servono soluzioni diverse per aggirare le difese chiuse, e il Napoli ne incrocerà tante specie in campionato. E allora c’è da lavorare duro, e su questo Gattuso è assoluta garanzia, per migliorare il rendimento e soprattutto cominciare a sfruttare qualche situazione a palla ferma”.