Da Bologna – Nuovo positivo tra i rossoblù, estraneo al gruppo squadra e in isolamento

Secondo quanto si apprende dal quotidiano bolognese “Il Resto del Carlino”, ci sarebbe una nuova positività in casa Bologna. Si tratta dell’A.D. Claudio Fenucci.

Il club felsineo fa sapere che il dirigente è stato del tutto estraneo al gruppo squadra, è asintomatico e si trova già in isolamento fiduciario. Ovviamente, il Bologna continuerà ad applicare il protocollo al fine di verificare altri eventuali contagi tra giocatori e addetti ai lavori. La squadra rossoblù, intanto, è già partita per Roma in occasione della trasferta con la Lazio.