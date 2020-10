CdS – Bakayoko torna dall’inizio con il Benevento

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha annunciato la titolarità di Bakayoko nella partita di domani contro il Benevento: “E dall’inizio spazio a centrocampo anche per Tiemoué Bakayoko, subentrato a Politano negli ultimi dieci minuti di Coppa. Il franco-ivoriano tornerà (come con l’Atalanta) a far coppia on Fabian Ruiz, completando una linea mediana a due decisamente imponente sul piano della fisicità, forte di quei centimetri e muscoli in più che hanno già fatto la differenza contro gli orobici”.