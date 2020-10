Benevento, Inzaghi: “Napoli? Faremo la nostra partita. Gattuso un grande amico”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, che domani affronterà il Napoli al Vigorito, ha parlato degli azzurri in conferenza stampa: “Sappiamo affrontare il Napoli. L’Az vince quella partita una volta su cento. Bravi loro, ma noi cercheremo di fare la nostra partita cogliendo i momenti giusti. Dobbiamo trovare l’equilibrio in fase di possesso. In certe occasioni dovremo essere più furbi, ma questa è una cosa di cui siamo consapevoli. Sbagliando si cresce, tenendoci quanto di buono fatto fino a questo momento”.

Su Gattuso: “Condivise tante gioie insieme, è un grande amico per me. Per novanta minuti saremo avversari, ma dopo ci guarderemo con affetto a prescindere dal risultato finale. Insieme abbiamo vinto tantissimo, Rino è sempre stato un compagno leale. Quando non giochiamo contro ci tifiamo a vicenda”.