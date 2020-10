Attimi di paura per Luca Toni: rapinatori armati nella sua villa di Montale

Attimi di paura per Luca Toni: tre banditi armati hanno fatto irruzione e rapinato nella sua villa di Montale, nel Modenese. La rapina, come riferisce la Gazzetta di Modena, è avvenuta giovedì sera intorno all’ora di cena. L’ex centravanti della nazionale era in casa con i bambini. I rapinatori, a volto coperto e con le armi in pugno, gli hanno intimato di consegnare tutti i valori.

Toni ha raccontato i dettagli dell’episodio ai Carabinieri che stanno indagando sull’accaduto, grazie anche all’aiuto delle numerose telecamere di sorveglianza che si trovano nell’area. A quanto si apprende, i rapinatori hanno minacciato lui senza prendersela con i bambini che però si trovavano in casa.

Lo riporta ANSA.