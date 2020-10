Atalanta-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Gasperini lancia Lammers e Ilicic dal 1′

L’Atalanta torna al Gewiss Stadium dopo la sconfitta contro il Napoli. Per la quin ta giornata ospitano la Sampdoria di Ranieri reduce da due vittorie di fila. Ampio turnover per Gasperini che lancia Lammers e Ilicic in attacco (fuori Zapata e Muriel), spazio anche a Depaoli, Mojica e Pasalic a centrocampo. Liguri con Ramirez alle spalle di Quagliarella.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, De Roon, Pasalic, Mojica; Gomez; Ilicic, Lammers. All. Gasperini

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri