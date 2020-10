UFFICIALE – Juve, arriva l’esito dei tamponi e la scelta sulla bolla

Termina l’isolamento fiduciario anche per i calciatori della Juventus, portati alla c.d. ‘bolla’ dopo i diversi positivi riscontrati in squadra.

Nuovo giro di tamponi con analogo risultato per tutto il gruppo-squadra: negativi.

Restano ancora in attesa di rientrare in gruppo sia Cristiano Ronaldo che Mckennie, entrambi risultati ancora positivi ai rispettivi tamponi e costretti a restare presso il proprio domicilio.