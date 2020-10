Tra chi ha più demeriti della serata storta del Napoli, sconfitto dall’Az Alkmaar all’esordio in Europa League, c’è anche Gennaro Gattuso. L’allenatore azzurro non arriva alla sufficienza per nessun quotidiano nazionale. Le pagelle:

Gazzetta: “Tanto possesso ma poco verticalizzazioni e quindi zero gol”. Voto: 5.5.

Tuttosport: “Primo tempo dominato, ma dopo il vantaggio olandese si è sgretolato tutto”. Voto: 5.5.

Corriere dello Sport: “L’intermittenza della squadra deve essere corretta, Gattuso lo deve fare una volta per tutte”. Voto: 5.