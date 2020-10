Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal per parlare del Napoli. Ecco quanto detto: “La permanenza di Koulibaly è stata il miglior colpo di Giuntoli. Il Napoli ha fatto un passo indietro nella prestazione di ieri. Gli azzurri non hanno giocato la loro migliore partita”.



Ha aggiunto anche una sua considerazione: “Il Napoli deve tornare a essere provinciale in Europa League. Ora serve far risultato e vincere con la Real Sociedad, una battuta d’arresto non può condizionare eccessivamente. Insigne me lo aspetto in campo con il Benevento, ci tiene molto a giocare questa partita”.