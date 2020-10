Lobotka delude, Lozano cambia posizione e Insigne? Le ultime da Sportmediaset per il Benevento

Nella confusione generale di un inaspettato risultato maturato in casa proprio contro l’Az, è spiccata – tra le varie cose – l’insufficiente prestazione di Lobotka.

Il neoacquisto del centrocampo azzurro ha lasciato molto a desiderare, spingendo il tecnico azzurro a riformulare il tandem in mediana da proporre al Ciro Vigorito domenica alle ore 15.00.

Come sottolinea il grafico di Sportmediaset, infatti, gli undici che potenzialmente andrebbero in campo a Benevento lascerebbero in panca almeno quattro di quelli che ieri hanno esordito in questa edizione di Europa League.

Cosa potrebbe cambiare? Ospina al posto di Meret, Manolas si riprenderebbe la posizione occupata da Maksimovic, Bakayoko quella di Lobotka ed Insigne quella di Politano.

Differenza di posizioni, dunque, qualora dovesse ritornare Insigne dal primo minuto: con lui in campo, Gattuso potrebbe spostare sulla destra Lozano e rinunciare al mancino di Politano.